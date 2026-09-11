Çorum'da 31 bin dekar yağlık ayçiçeğinde dekara 250-350 kilogram verim bekleniyor - Son Dakika
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Çorum'da 31 bin dekar yağlık ayçiçeğinde dekara 250-350 kilogram verim bekleniyor

Çorum\'da 31 bin dekar yağlık ayçiçeğinde dekara 250-350 kilogram verim bekleniyor
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Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, bu yıl yağlık ayçiçeği hasadında dekarda 250-350 kilogram aralığında verim beklediklerini bildirdi. TAKE Projesi kapsamında kent genelinde yaklaşık 31 bin dekar alanda ekim yapıldı.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, bu yıl yağlık ayçiçeği hasadında dekarda 250-350 kilogram aralığında verim beklediklerini bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taş, Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında yağlık ayçiçeği ekimi yapılan Konaklı köyünde inceleme yaptı.

Proje kapsamında dağıtılan yağlık ayçiçeği ekili araziyi gezen Taş, ayçiçeklerinin? gelişimini inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taş, ürünlerin gelişiminin son derece başarılı olduğunu bildirdi.

Bu yıl proje kapsamında kent genelinde yaklaşık 31 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimi gerçekleştirildiğini belirten Taş, "Uygun seyreden iklim şartlarının da etkisiyle dekara ortalama 250-350 kilogram verim bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Konaklı köyünde ise proje kapsamında dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumlarının yaklaşık 1100 dekar alanda toprakla buluşturulduğunu aktaran Taş, şunları kaydetti:

"Üreticilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ekimden hasada, topraktan çatala kadar tüm imkanlarımızla üreticilerimizin yanındayız. Bakanlık olarak gıda arz güvenliğinin sağlanması amacıyla sahada olmaya ve üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi diliyoruz."

Kaynak: AA

Hasan Taş, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da 31 bin dekar yağlık ayçiçeğinde dekara 250-350 kilogram verim bekleniyor - Son Dakika

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