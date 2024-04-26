Çorum'da Abdal Ata Sempozyumu başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da Abdal Ata Sempozyumu başladı

Çorum\'da Abdal Ata Sempozyumu başladı

Çorum'da düzenlenen 2. Uluslararası Türkistan'dan Anadolu'ya İrfan Geleneği: Abdal Ata Sempozyumu başladı. Sempozyumda evliyaların ve erenlerin değeri vurgulanırken, gelecek nesillere aktarılması gerektiği belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, şeyh ve dervişlerin Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynadığını ifade etti. Sempozyuma Türkiye ve çeşitli ülkelerden 77 bilim insanı katılıyor ve 66 bildiri sunulacak.

26.04.2024 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da, Hitit Üniversitesince düzenlenen "2. Uluslararası Türkistan'dan Anadolu'ya İrfan Geleneği: Abdal Ata Sempozyumu" başladı.

Vali Zülkif Dağlı, Çorum Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'ndaki sempozyumun açılışında, İslam dünyasının her noktasında evliyalara, erenlere rastlandığını söyledi.

Evliyaların, erenlerin değerinin daha iyi ortaya çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirten Dağlı, "Bugünkü çalışma, önceki yıllarda Elvan Çelebi, Koyunbaba sempozyumları ve Hüseyin Gazi ile ilgili yapacağımız sempozyum önemli. Bu değerleri gelecek nesillere aktarmakla yükümlüyüz." dedi.

Sempozyumda çok önemli bildirilerin sunulacağını dile getiren Dağlı, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir de Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında, asayiş ve iskan konularının çözülmesinde, imar faaliyetlerinde ve toprakların şenlenmesinde şeyh ve dervişlerin öncü rol oynadığını, Abdal Ata'nın da bunlardan biri olduğunu anlattı.

Özdemir, Başkanlık olarak Alevi Bektaşi tarihinin şemsiyesi altında toplanmış olay, olgu ve şahsiyetleri araştırmak, Türk tarihindeki yerlerini ortaya koymak ve yarına aktarmak amacıyla pek çok panel, konferans ve sempozyum düzenlediklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise bilinen ilk yazılı barış antlaşmasını imzalayan Hititlere ev sahipliği yapmasından dolayı Çorum'un barış ve kardeşliğin şehri olduğunu söyledi.

Çorum'un her mahallesinde bir yatır ve türbe bulunduğuna dikkati çeken Aşgın, bunun gibi daha birçok sempozyum düzenlenerek manevi şahsiyetlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zekeriya Işık ise sempozyuma Mısır, Kazakistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Fransa, İran, Tataristan, Avusturya, Rusya ve Türkiye'den 77 bilim insanının katılacağını bildirdi.

Sempozyumda bilim insanlarının 52'si sözlü, 12'si çevrim içi ve 2'si video konferans yoluyla olmak üzere 66 bildiri sunacağını aktaran Işık, sempozyumun düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından, İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Merkezi Orta Asya Bölgesi Danışmanı Prof. Dr. Ashirbek Muminov, "Kazakistan Cumhuriyeti'nde Yesevi Kültürünün İncelenmesi" başlıklı sunum yaptı.

Sempozyum, yarın yapılacak oturumlarla sona erecek.

Kaynak: AA

Türkistan, Sempozyum, Çorum, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Abdal Ata Sempozyumu başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:38 Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir“ sözlerine yanıt Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir" sözlerine yanıt
12:50 Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası
12:37 Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
12:56 Karaman’daki ’Dilan Polat’lı gösteriye Milli Eğitim’den soruşturma Karaman'daki 'Dilan Polat'lı gösteriye Milli Eğitim'den soruşturma
12:16 İspanya’da otomattan kahve içen genç kız kör oldu İspanya'da otomattan kahve içen genç kız kör oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
11:20 Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe’ye geri dönüyor Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor
11:03 KKKA kabusu geri döndü Vaka sayılarında artış yaşanıyor KKKA kabusu geri döndü! Vaka sayılarında artış yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 14:07:40. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da Abdal Ata Sempozyumu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement