Çorum'da Aileye Pompalı Tüfekle Saldırı: Baba ve Oğlu Yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da Aileye Pompalı Tüfekle Saldırı: Baba ve Oğlu Yaralandı

Çorum'da bir aile, içinde bulundukları otomobile pompalı tüfekle düzenlenen saldırı sonucu yaralandı. Saldırıya maruz kalan baba ve oğlu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

29.07.2024 14:31
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Çorum'da içinde aile bulunan otomobile pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda baba ve oğlu yaralandı.

Fatih K. (34), ailesiyle birlikte 05 ADY 392 plakalı aracı ile Çomar Barajı'nda seyir halindeyken önceden husumetli olduğu Özgür G. (18) ve Sezgin G'nin (34) silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih K, koluna ve bacağına isabet eden saçmalarla, 8 yaşındaki oğlu Ç.K. ise kırılan cam parçalarının bacağına batması sonucu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Çorum, Baba, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Aileye Pompalı Tüfekle Saldırı: Baba ve Oğlu Yaralandı - Son Dakika

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