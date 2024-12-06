Çorum\'da Alacak Meselesi Kanlı Bitti

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Çorum'da bir kişi, iş yerinde alacak meselesi nedeniyle tartıştığı şüpheli tarafından bıçakla öldürüldü.

Damat Şükrü 3. Sokak'ta iş yeri bulunan Ayhan Doğan (57) ile Ferdi Y. (22) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ferdi Y, Doğan'ı bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Daha sonra 112'yi arayarak Eskice köyünde bulunduğunu söyleyen Ferdi Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Polise teslim edilen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.