Çorum'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı
Çorum'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Çorum\'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı
09.04.2026 09:59
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaparak yaralandı, 111 bin TL ceza verildi.

ÇORUM'da otomobile arkadan çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Burak Ş, yaralandı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen Burak Ş.'ye 111 bin TL para cezası uygulandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Fevzi Çakmak Caddesi Tuzcular Kavşağı'nda meydana geldi. Burak Ş., yönetimindeki 19 AAN 695 plakalı otomobil, aynı yöne giden Akif Y. idaresindeki 06 CLP 618 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra takla attı. Yaralanan sürücü Burak Ş., ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Burak Ş.'nin ehliyetsiz ve 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Tedaviye alınan Burak Ş.'ye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplamda 111 bin TL para cezası uygulandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

