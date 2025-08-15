Çorum'da Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti

ÇORUM'da bir iş yerinde atık yağ tankına düşerek hayatını kaybeden Hacer Kepçe (39) ile oğlu Recep Kürşat Kepçe (12), toprağa verildi.

Olay, dün Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi 11'inci Sokak'ta atık yağların toplandığı iş yerinde meydana geldi. Yağ dolu tanka 2 kişinin düştüğü ihbarı sonrası iş yerine polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla biri çocuk, 2 kişinin yağ tankından cansız bedenleri çıkarıldı. Bu kişilerin Hacer Kepçe ile oğlu Recep Kürşat Kepçe olduğu belirlendi. Kendilerine ait iş yerinde Hacer Kepçe'nin temizlik yaptığı sırada, oğlu Recep Kürşat Kepçe'nin ise annesine yardım etmek isterken dengelerini kaybedip, tanka düştükleri tespit edildi. Anne ve oğlu, Akşemseddin Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Yıldırım Beyazıt ATEŞ/ÇORUM,