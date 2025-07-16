Çorum'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.
Duran D. (50) idaresindeki 34 UV 9699 plakalı hafif ticari araç, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Satı B'ye (75) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşlı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da araç çarpan yaya yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?