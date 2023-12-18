 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çorum'da Asayiş Çalışmaları Başarılı Sonuçlar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da Asayiş Çalışmaları Başarılı Sonuçlar Verdi

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, son 4 ayda yapılan çalışmalarla asayiş konusunda başarılı sonuçlar elde edildiğini açıkladı. Emniyet ve jandarma birimlerinin yoğun çabaları sonucunda 410 şok ve 276 geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca, kimlik kontrolü yapılan 434 bin 189 kişiden 1342'si yakalandı, 112 kişi bulundu. Denetimlerde ise 166 ruhsatsız tabanca, 112 tüfek, 42 kurusıkı tabanca ve 2 bin 837 fişek ele geçirildi. Kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında ise 31 bin sentetik ecza hapı, 2 bin 399 uyuşturucu hap, 3,3 kilogram bonzai, 2,3 kilogram esrar, 594 gram metamfetamin, yaklaşık 4,5 ton sahte içki, 250 kilogram kaçak tütün, 36 ton kaçak gübre, 282 bin kaçak doldurulmuş sigara ve 235 bin makaron ele geçirildi.

Çorum\'da Asayiş Çalışmaları Başarılı Sonuçlar Verdi
18.12.2023 - 16:36,
Abone Ol

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kentte son 4 ayda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarla asayiş konusunda başarılı sonuçlar elde edildiğini belirtti.

Dağlı, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, 17 Ağustos'ta göreve başladığında kentte sükunu sağlamak amacıyla çalışmalar başlattıklarını bildirdi.

Emniyet ve jandarmanın tüm birimleriyle bu konuya yoğunlaştıklarına işaret eden Dağlı, "Dört aylık süre zarfında emniyetimizin il ve ilçe merkezlerimizde, jandarmamızın ise kırsalda ve köylerimizde yoğun çaba ve gayretleri sonucu emniyet ve asayiş konusunda başarılı sonuçlar elde edildi." dedi.

Çorum'da son 4 ayda asayiş birimlerince 410 şok ile 276 geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirildiğini dile getiren Dağlı, 434 bin 189 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını, hakkında yakalama kararı bulunan 1342 kişinin yakalandığını, kayıp ihbarı olan 112 kişinin bulunduğunu söyledi.

Dağlı, denetimlerde 166 ruhsatsız tabanca, 112 tüfek, 42 kurusıkı tabanca ve 2 bin 837 fişek ele geçirildiğini kaydetti.

Trafik birimlerince denetlenen 350 bin 371 aracın 53 bin 335'inin sürücüsüne idari para cezası uygulandığını aktaran Dağlı, abartılı egzoz, kural dışı modifiye ile sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanma gibi nedenlerden dolayı 1080 aracın trafikten men edildiğini vurguladı.

Dağlı, 35 şüphelinin tutuklandığı kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 31 bin sentetik ecza hapı, 2 bin 399 uyuşturucu hap, 3,3 kilogram bonzai, 2,3 kilogram esrar, 594 gram metamfetamin, yaklaşık 4,5 ton sahte içki, 250 kilogram kaçak tütün, 36 ton kaçak gübre, 282 bin kaçak doldurulmuş sigara ve 235 bin makaron ele geçirildiğini aktardı.

Vali Dağlı, 14 DEAŞ üyesinin de sınır dışı edildiğini belirtti.

Çocukların suça sürüklenmesini engellemek amacıyla 5 bin 353 çocuk ve 1124 anneye eğitimler verildiğine dikkati çeken Vali Dağlı, yine de suça sürüklenmesi önlenemeyen her bir çocukla bir kolluk görevlisinin özel olarak ilgilenmesini sağladıklarını kaydetti.

Bundan sonra da suç ve suçluların üzerine kararlılıkla gideceklerinin altını çizen Dağlı, toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek huzur ve sükunu kaçıranlar, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlarla mücadeleye yoğun şekilde devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çorum Valiliği, Zülkif Dağlı, Jandarma, Güvenlik, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Asayiş Çalışmaları Başarılı Sonuçlar Verdi - Son Dakika


16:45
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne? Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne?
16:29
Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28
Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
16:07
Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni
15:53
Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı
15:52
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:45
Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı
15:41
Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak

Son Dakika
16:45 Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne?
16:29 Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28 Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
16:07 Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni
15:53 Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı
15:52 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:45 Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı
15:41 Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:32 Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi
15:16 Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 16:54:48. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da Asayiş Çalışmaları Başarılı Sonuçlar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement