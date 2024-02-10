Çorum'da Av Tüfeği Kazası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da Av Tüfeği Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Çorum\'da Av Tüfeği Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.B isimli kişi evinde av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu omzuna saçma isabet etti. Yaralanan kişi, yakınları tarafından özel araçla Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü ve buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

10.02.2024 21:37
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Çorum'da av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, A.B, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 5. Sokak'taki evinde elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Omzuna saçma isabet eden A.B, yakınları tarafından özel araçla Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

A.B, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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