Çorum\'da Cansız Beden Bulundu

CANSIZ BEDEN BULUNDU

Çorum'da arkadaşlarıyla birlikte define bulmak amacıyla girdikleri iddia edilen mağarada kaybolan İ.A.'yı arama çalışmalarının ikinci gününde, mağara içerisinde bir kişinin cansız bedeni tespit edildi. Cesedin, kayıp İ.A.'ya ait olabileceği değerlendirilirken, resmi kimlik tespitine ilişkin yetkililerden henüz açıklama yapılmadı. Öte yandan, cesedin olduğu bölümde gaz bulunduğu ve mağara içerisinde patlayıcı madde olabileceği iddiaları nedeniyle ekiplerin kontrollü çalışma yürüttüğü belirtildi. Bu nedenle cesedin henüz bulunduğu bölgeden çıkarılamadığı bildirildi. Sarp arazi arasında yer alan ve girişinden itibaren 100 metreden fazla aşağı inilen mağarada kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,