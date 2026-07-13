Çorum'da Cipler Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Cipler Çarpıştı: 6 Yaralı

Çorum\'da Cipler Çarpıştı: 6 Yaralı
13.07.2026 20:53
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Alaca'da iki cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde iki cipin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Ömer Y'nin kullandığı 61 VK 627 plakalı cip, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında Serhat Ç. idaresindeki 38 ALH 846 plakalı cip ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Elvan Y, Elvin Y, Nihal Ç. ve Ömer E. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Alaca, Çorum, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Cipler Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika

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