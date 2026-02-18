Çorum'da Davulcular Ramazan Provalarını Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da Davulcular Ramazan Provalarını Tamamladı

18.02.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da 49 davulcu, Ramazan için son provayı Hürriyet Meydanı'nda yaptı. Gelenekler yaşatılacak.

ÇORUM'da Ramazan ayının vazgeçilmez geleneklerinden olan davulcular, Hürriyet Meydanı'nda bir araya gelerek son provalarını gerçekleştirdi. 49 davulcu, ilk sahurda sokaklara çıkacak.

Ramazan gelenekleri arasında önemli bir yere sahip olan davulcular, hazırlıklarını tamamladı. Hürriyet Meydanı'nda toplanan davulcular, görev öncesi son kez prova yaptı. Davulcuları temsilen konuşan Ercan Baykara, Çorum'un 23 bölgeye ve 49 parsele ayrıldığını belirterek, 49 davulcunun Ramazan boyunca görev yapacağını söyledi. Ercan Baykara, "49 davulcu arkadaşımız Ramazan boyunca görevlerini yapacaklar. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın'a bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ramazan süresince geleneklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

GİDERLER BELEDİYEDEN, BAHŞİŞ YASAK

Ramazan ayı süresince görev yapacak davulcuların tüm giderlerinin Çorum Belediyesi tarafından karşılandığını belirten Baykara, davulcuların vatandaşlardan bahşiş toplamasının yasak olduğunu ifade etti. Davulcular, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Hürriyet Parkı önünde Ramazan öncesi geleneksel hale gelen "Çorum Halayı"nı çekerek etkinliği tamamladı.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hürriyet, Güncel, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Davulcular Ramazan Provalarını Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

23:39
1. Lig’in efsane kulübü, 3. Lig’e düşmeyle karşı karşıya Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
22:43
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi
21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:41
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 00:48:12. #7.11#
SON DAKİKA: Çorum'da Davulcular Ramazan Provalarını Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.