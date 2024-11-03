Çorum\'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 16 Yaralı

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ÇORUM'da 5 katlı bir binada doğal gaz kaynaklı patlama oldu. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'ndeki 6 katlı Hilal Apartmanı'nda saat 14.30 sıralarında patlama oldu. Büyük paniğe neden olan patlamayla birlikte apartman ile çevresindeki binalar ve caddede park halindeki araçlarda hasar oluştu. İlk belirlemelere göre patlamada 1 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Patlama nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamada 1 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş 16 vatandaşımız yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre doğal gaz patlaması olduğu değerlendirilmekte. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup olayı tüm yönleriyle incelenmekte. Sorumluluğu olan kişi ve kişiler hakkında adli yünden gereğinin en kısa sürede yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."