Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

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Çorum'da beş katlı binada patlama oldu, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu bildirildi.

Osmancık Caddesi'nde bir binada doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu belirtildi.

Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

Çevredeki binalar tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

Vali Ali Çalgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, 5 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz patlaması meydana geldiğini söyledi.

Çalgan, "Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda vatandaşımız da yaralandı.Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına nakledildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi.