Çorum'da "Dünya İnsan Hakları Günü" kutlandı - Son Dakika
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Çorum'da "Dünya İnsan Hakları Günü" kutlandı

Çorum'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü törenle kutlandı.

10.12.2024 17:50
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Çorum'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü törenle kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Bilge Kağan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bilge Kağan Anadolu Lisesinde etkinlik düzenlendi.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, etkinlikte yaptığı konuşmada insanların bir takım temel haklara sahip olduklarını belirterek, "İnsan hakları her insanın insan olması sebebiyle sahip olduğu hakları ifade eder. Devletlerin bu hakları sağlama konusunda önemli görevleri vardır." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da konuşmasında, dünyada farklı coğrafyalarda görülen zulüm, baskı ve haksızlıkların sona ermesini temenni etti.

Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpcı da, günün anlamını belirten konuşmasında, insan hakları kavramının çıkış noktasının "insan onuru" olduğunu vurguladı.

Etkinlikte, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla il genelinde düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinci olan Bahçelievler Anadolu Lisesi öğrencisi Belinay Türksal, "Haklarımız Umudumuzdur" adlı kompozisyonunu okudu.

Konuşmanın ardından resim ve kompozisyon yarışmasında derece alan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Resim yarışmasında birinci olan Mehmetçik Anadolu Lisesi Öğrencisi Zeynep Beril Karataş ve kompozisyon yarışması birincisi Bahçelievler Anadolu Lisesi öğrencisi Belinay Türksal'ın ödüllerini Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, resim yarışmasında ikinci olan Bilge Kağan Anadolu Lisesi öğrencisi Deren Naz Aydoğdu ve kompozisyon yarışması ikincisi Şehit Osman Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Dilara Hacıismailoğlu'nun ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, resim dalında üçüncü olan Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisi Nefise Akbal ve kompozisyon dalı üçüncüsü İnönü Anadolu Lisesi Öğrencisi Aslıhan Gökşen'in ödüllerini ise Baro Başkanı Turan Kalıpcı verdi.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve davetliler, ödül töreninin ardından Bilge Kağan MTAL Gazetecilik Alan Şefi Hülya Bayrakdar tarafından hazırlanan "İnsan olmak" konulu fotoğraf sergisi ve resim Öğretmeni Sibel Kürtoğlu ile öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisini gezdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kültür Sanat, Etkinlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da 'Dünya İnsan Hakları Günü' kutlandı - Son Dakika

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