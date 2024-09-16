Çorum'da Düşmeler ve Kaza: 7 Yaralı

Çorum'da ceviz ağacından düşen 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Bahçelievler Mahallesi'nde Metin İ., Cerit köyünde Avni Y., Dut köyünde Mehmet T. ve Boğabağı köyünde Kadir D, hasat için çıktıkları ceviz ağacından düşerek yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elini pervaneye kaptıran işçinin 4 parmağı koptu
Çorum'da çalıştığı fabrikada elini vantilatörün pervanesine kaptıran işçinin parmakları koptu.
Alınan bilgiye göre, bir un fabrikasında çalışan Emre K. (36), elini vantilatöre kaptırdı.
Diğer çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi.
Vantilatörün pervanesinin çarpması sonucu 4 parmağı kopan işçi, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede doktorlar tarafından yapılan müdahalenin ardından Emre K., Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Soğan makinesine elini kaptıran kişinin parmakları koptu
Çorum'da bir tarım işçisinin tarlada çalıştığı makineye elini kaptırması sonucu parmakları koptu.
Şekerbey köyünde soğan tarlasında çalışan Satı Ç. (58), soğan kesme makinesine elini kaptırdı.
İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 parmağı kopan kadın, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Satı Ç, hastanede yapılan müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Eşekten düşen çocuk yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde bindiği eşekten düşen yabancı uyruklu çocuk yaralandı.
Kürkçü köyünde çobanlık yapan ailesi ile birlikte hayvan otlatmaya giden Rıdvan Al H. (6), bindiği eşekten düşerek yaralandı.
İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Düşmeler ve Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika
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