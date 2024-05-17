Çorum'da Engelliler Haftası dolayısıyla 'Yetenekli kalpler tualde buluşuyor' konulu resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Çorum'da Engelliler Haftası dolayısıyla 'Yetenekli kalpler tualde buluşuyor' konulu resim sergisi açıldı

Çorum\'da Engelliler Haftası dolayısıyla \'Yetenekli kalpler tualde buluşuyor\' konulu resim sergisi açıldı

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri ile 100. Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Okulunda eğitim gören öğrenciler tarafından ortaklaşa düzenlenen sergide akrilik çalışmaların yer aldığı resimler sergilendi. Açılış töreninde özel eğitim öğretmenleri ve öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler de sunuldu. Sergiye birçok önemli isim katıldı.

17.05.2024 18:37
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Çorum'da Engelliler Haftası dolayısıyla "Yetenekli kalpler tualde buluşuyor" konulu resim sergisi açıldı.

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri ile 100. Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Okulunda eğitim gören öğrenciler tarafından ortaklaşa sergi düzenlendi.

Öğretim Görevlisi Dr. Naime Güneş ve resim öğretmeni Özlem Ceyhuni koordinatörlüğünde akrilik çalışmaların yer aldığı resimler, Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu ile Devlet Tiyatro Salonu'nda sergilendi.

Serginin açılış töreninde, özel eğitim öğretmenleri Havva Dilek Ardık, Mediha Özgen ve 100. Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Okulu resim grubu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler de sunuldu.

Sergiye Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selen Özakar Akça, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kadir Erol, Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Müdürü Mustafa Yüzgeç, 100. Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Okulu Müdürü Recep Celep, akademisyenler, üniversite öğrencileri ile 100. Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Okulu öğrenci ve velileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Engelliler Haftası dolayısıyla 'Yetenekli kalpler tualde buluşuyor' konulu resim sergisi açıldı - Son Dakika

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