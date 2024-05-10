Çorum'da Eşi ve Ağabeyini Kürekle Darbeden Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çorum'da Eşi ve Ağabeyini Kürekle Darbeden Kişi Gözaltına Alındı

Çorum\'da Eşi ve Ağabeyini Kürekle Darbeden Kişi Gözaltına Alındı

Çorum'da bir kişi, eşiyle kendi ağabeyini kürekle darbettikten sonra tabanca ve tüfekle ateş ettikten sonra gözaltına alındı. Olayın ardından yaralanan eş ve ağabey ise hastaneye kaldırıldı.

10.05.2024 10:03
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Çorum'da eşi ile kendi ağabeyini kürekle darbeden kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Üçköy köyünde H.K. (31), kocası B.Ö. (34) tarafından darbedildiği iddiasıyla eşinin ağabeyi F.Ö'nün (48) evine sığındı.

Bir süre sonra ağabeyinin evine giden B.Ö. burada karısı ve kavgayı ayırmaya çalışan ağabeyini kürekle darbetti.

B.Ö, eve tabanca ve tüfekle ateş ettikten sonra ayrıldı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.K. ve F.Ö, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

B.Ö. ise olayda kullandığı silahlarla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Jandarma, Çorum, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Eşi ve Ağabeyini Kürekle Darbeden Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Eşi ve Ağabeyini Kürekle Darbeden Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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