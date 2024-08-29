Çorum'da evden kaçan maymun ortalığı savaş alanına çevirdi: Genç kadını ısırdı - Son Dakika
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Çorum'da evden kaçan maymun ortalığı savaş alanına çevirdi: Genç kadını ısırdı

Kastamonu'nun Çorum ilçesinde yasadışı beslendiği evden kaçan maymun, genç kadını ısırarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Maymunun saldırısına uğrayan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Maymunun yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

29.08.2024 22:49
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Çorum'da evden kaçan maymun ortalığı savaş alanına çevirdi: Genç kadını ısırdı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Çorum ilçesinde yasadışı beslendiği evden kaçan maymun genç kadını ısırırken, zorla evlere girmeye çalıştı. Maymunu gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

Çorum il merkezi Buharaevler Mahallesi Buharaevler 3. Cadde'deki bir evden kaçan maymun, 19 yaşındaki Buse E.S.'ye saldırarak bacağını ısırdı. Genç kadını dizinden ısıran maymun daha sonra kayıplara karıştı. Hastaneye götürülen genç kadın, maymunun ısırdığı alana pansuman yapılmasının ardından taburcu edildi. Sokaklarda gezen maymun ortalığı da savaş alanına çevirdi. Bazı evlerin balkonundaki eşyaları dağıtan maymun, vatandaşların kurutmak için dışarı koyduğu yiyecekleri yiyerek karnını doyurdu. Maymunun karşısına çıkan vatandaşlara saldırmaya çalıştığı öğrenildi.

Bölgeden uzaklaşan maymunun yakalanması için Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çorum'da evden kaçan maymun ortalığı savaş alanına çevirdi: Genç kadını ısırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da evden kaçan maymun ortalığı savaş alanına çevirdi: Genç kadını ısırdı - Son Dakika
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