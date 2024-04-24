Çorum\'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Çorum'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında, kasten adam öldürme suçundan hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.F. (25) ile kasten yaralama suçundan 3 yıl 7 ay cezası bulunan U.D. (22) yakalandı.
Hükümlüler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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