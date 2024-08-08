Çorum\'da gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Çorum'da gecekonduda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi İkbal Kent yakınlarında bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.