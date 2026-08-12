Çorum'da Gezen Sinema Etkinliği

Çorum'da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi iş birliğinde "Gezen Sinema" etkinliği düzenlendi.

"Ailece doğayla ve sinemayla buluşalım" sloganıyla Kadeş Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, müzik dinletisi ve açık hava sineması gösterimi yapıldı.

Etkinlik kapsamında müzisyenler sahne aldı. Konserin ardından meydanda kurulan dev ekranda film gösterimi gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, meydanda oluşturulan alanda film izledi.