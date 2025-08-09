Çorum'da Güvenlik Denetimleri

Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğünce sabit denetim ve şok uygulamaların devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, şehirde kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla 1-8 Ağustos tarihlerinde yapılan 111 denetim ve şok uygulamada 27 kahvehane, 24 kafe, 22 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi.

4 bin 964 GBT kontrolünün yapıldığı denetimlerde, hakkında arama kararı bulunan 10 kişi yakalandı.

Denetimlerde ayrıca 17 ateşli silah, 1 kesici alet, 10 şarjör, 70 fişek, 11 uyuşturucu hap ve 45 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Trafik denetlemelerinde ise incelenen 2 bin 248 araçtan 5'inin sürücüsüne idari para cezası uygulandı.