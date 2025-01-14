Çorum'da Hırsızlık Yapan 2 Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da Hırsızlık Yapan 2 Kadın Tutuklandı

Çorum\'da Hırsızlık Yapan 2 Kadın Tutuklandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde evden hırsızlık yapan iki kadın, sahte kimlik ve kılık değiştirerek gerçekleştirdikleri suçlardan gözaltına alındı. Şüpheliler, 157 ve 38 suç kaydı ile tutuklandı.

14.01.2025 20:49  Güncelleme: 20:51
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ÇORUM'un Sungurlu ilçesindeki evden hırsızlık yapan 2 kadın gözaltına alınıp, tutuklandı. Şüphelilerden Z.O.'nun 157, N.U.'nun ise 38 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kılık değiştirip sahte kimlik taşıyarak evden hırsızlık yaptığı tespit edilen Z.O. ve N.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. 2 kadının Delice ilçesine kaçtığını tespit eden ekipler, şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan incelemede Z.O.'nun 157, N.U.'nun ise 38 suç kaydının olduğu tespit edildi. N.U.'nun Ankara 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği ile İstanbul Anadolu 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranması olduğu da belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık için bir binaya girdikleri anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Hırsızlık Yapan 2 Kadın Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • saban akkus:
    hayret 15 aydan kücük bebekleri yokmuymuş şaşırdım. bir degil iki degil 3 haneli suc kaydına tutuklanmadan nasıl ulaşıyor bunlar. biri 156 suc diğeri de 37 suc öncesinden coktan tutuklanmaları grekmezmiydi? 0 0 Yanıtla
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