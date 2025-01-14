Çorum\'da Hırsızlık Yapan 2 Kadın Tutuklandı

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ÇORUM'un Sungurlu ilçesindeki evden hırsızlık yapan 2 kadın gözaltına alınıp, tutuklandı. Şüphelilerden Z.O.'nun 157, N.U.'nun ise 38 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kılık değiştirip sahte kimlik taşıyarak evden hırsızlık yaptığı tespit edilen Z.O. ve N.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. 2 kadının Delice ilçesine kaçtığını tespit eden ekipler, şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan incelemede Z.O.'nun 157, N.U.'nun ise 38 suç kaydının olduğu tespit edildi. N.U.'nun Ankara 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği ile İstanbul Anadolu 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranması olduğu da belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık için bir binaya girdikleri anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,