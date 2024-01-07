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Çorum'da Husumetli Tarafından Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da Husumetli Tarafından Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'da yaşanan olayda, İ.C isimli bir kişi, Ulukavak Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda husumetli olduğu M.C.Y tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı halde araç kullanmaya devam eden İ.C, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganın yakalanması için çalışmalar başlatıldı ve saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çorum\'da Husumetli Tarafından Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
07.01.2024 - 21:27,
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Çorum'da bir kişi, husumetlisi tarafından silahla vurularak yaralandı.

İ.C, otomobiliyle geldiği Ulukavak Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, aralarında husumet olduğu öğrenilen M.C.Y'nin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralı halde bir süre daha araç kullanan İ.C, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Garantievler 10. Sokak'ta ambulansa alınarak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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Çorum, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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