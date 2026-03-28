Çorum\'da Kadın Emeği Satış Stantları Açıldı

28.03.2026 16:38
Çorum'da 3. Puduhepa Kadın Kültür Festivali kapsamında kadın emeği satış stantları açıldı.

Çorum'da Kadın Emeği Satış Stantları'nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Çorum Belediyesince 3. Puduhepa Kadın Kültür Festivali kapsamında, kadınların evlerinde ve atölyelerinde ürettikleri ürünlerin satışını yapmaları amacıyla Bedesten'de 30 stant kuruldu.

Gıda, giyim, aksesuar, süs ve hediyelik eşyalar üreten kadınlar, ürünlerini stantlar aracılığıyla satışa çıkardı.

Etkinlikte ayrıca, Yeşilay Çorum Şubesi de stant açarak ziyaretçilere bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi verdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, stantların bundan sonra her ayın son cumartesi günü Bedesten'de kurulacağını söyledi.

Çorum'da kadınların Hitit Kraliçesi Puduhepa'dan bugüne kadar güçlü olduğunu ve üretimin içinde yer aldığını belirten Aşgın, kadınların her ihtiyaç duyulduğunda kendi sorumluluklarını bırakıp, vatanın birliği ve bütünlüğü için verilen mücadeleye katıldıklarını vurguladı.

Kadınların kentin ekonomik yapısına da katkı sunduğunu dile getiren Aşgın, "Sadece burada olduğu gibi el emeğiyle değil, bunun yanı sıra sanayici birçok kadınımız var. Ticaret erbabı, akademisyen, farklı alanlarda başarılarıyla gurur duyduğumuz, ülkemizin kalkınmasına büyük katkılar veren kadınlarımız var. Onlara müteşekkiriz." dedi.

Aşgın, kentteki 20'yi aşkın kadın kooperatifine destek vermeye çalıştıklarını belirterek, Kadın Emeği Satış Stantları'nın da bu desteğin bir parçası olduğunu ifade etti.

Stantlarda yer almak için 103 kadının başvurduğunu, ilk etapta 30 kadına yer tahsis ettiklerine dikkati çeken Aşgın, stantların talebe göre her hafta da kurulabileceğini kaydetti.

Aşgın, yakında Hanımeli Yöresel Premium'u da açacaklarını belirterek, "Devletimizin temeli kadının mutluluğundan, huzurundan geçiyor. Bunun için aile yaşam merkezini açtı, anne dostu şehir vizyonunu ortaya koyduk." diye konuştu.

Etkinlikte stant açan Elvan Çelebi Valide Sultanlar Sofrası Kadın Kooperatifi Başkanı Tuğba Topkara ise köyde kadınlar olarak bir araya gelip ekmek üretmeye karar verdiklerinde kendilerine olumsuz eleştiriler yöneltildiğini, Çorum Belediyesi aracılığıyla ekmeği halkla buluşturduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA

