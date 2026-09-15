Çorum'da kavgayı ayırmak isteyen Celal Atakan, av tüfeğiyle vurularak öldü - Son Dakika
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Çorum'da kavgayı ayırmak isteyen Celal Atakan, av tüfeğiyle vurularak öldü

Çorum\'da kavgayı ayırmak isteyen Celal Atakan, av tüfeğiyle vurularak öldü
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Çorum merkeze bağlı Ömerbey köyünde amca İhsan Ş. ile yeğeni Mertcan Ş. arasındaki kavgayı ayırmak isteyen Celal Atakan (24), av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesiyle hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Mertcan Ş.'nin tedavisi sürerken, olayın ardından gözaltına alınan İhsan Ş. hakkındaki soruşturma devam ediyor.

ÇORUM'da İhsan Ş., kavga ettiği yeğeneni Mertcan Ş.'ye (26) av tüfeğiyle ateş açtı. Kavgayı ayırmaya çalışırken tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Celal Atakan (24) hayatını kaybetti, Mertcan Ş. ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Ömerbey köyünde meydana geldi. Mertcan Ş. ile amcası İhsan Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Celal Atakan, kavga eden amca ve yeğeni ayırmak istedi. Bu sırada İlhan Ş.'nin yeğenine av tüfeğiyle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği Atakan ve İlhan Ş., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Celal Atakan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan Mertcan Ş.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Atakan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayın ardından İhsan Ş., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Çorum, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da kavgayı ayırmak isteyen Celal Atakan, av tüfeğiyle vurularak öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da kavgayı ayırmak isteyen Celal Atakan, av tüfeğiyle vurularak öldü - Son Dakika
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