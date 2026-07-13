Çorum'da Kavşak Yangını: 6 Yaralı

ÇORUM'un Alaca ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması soncu 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvelik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Alaca ilçesindeki Zile Kavşağı'nda meydana geldi. Yozgat yönünde seyreden S.Ç. (42) yönetimindeki 38 ALH 846 plakalı otomobil, Sungurlu yönünde ilerleyen ve kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Ö.Y. (48) idaresindeki 61 VK 627 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler S.Ç. ve Ö.Y. ile otomobillerdeki N.Ş.Ç. (41), Ö.E.Ç. (10), E.Y. (16) ve E.Y. (44) ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise güvelik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Hasan ÇETİN/ÇORUM, (DHA