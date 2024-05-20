Çorum\'un Mecitözü ve Laçin ilçelerinde traktör kazaları: 3 yaralı

Çorum'un Mecitözü ve Laçin ilçelerinde meydana gelen traktör kazalarında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Cumhur K. idaresindeki 19 AEV 473 plakalı traktör, Mecitözü ilçesine bağlı Emirbağ köyü yolunda devrildi.
Kazada sürücü ile birlikte traktörde bulunan Hasan K. yaralandı.
Laçin ilçesinde ise evinin avlu kısmındaki traktörün kendiliğinden hareket etmesi sonucu traktörün altında kalan Fatih Ç. ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Fatih Ç'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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