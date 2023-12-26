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DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir•
Çorum'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Seçkin S. (30) idaresindeki 19 ACJ 757 plakalı otomobil, Gazi Caddesi'nde Murat K'nin (18) kullandığı 19 AEF 783 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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