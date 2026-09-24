Çorum'da motosiklet kamyonete çarptı, 18 yaşındaki sürücü hastanede öldü - Son Dakika
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Çorum'da motosiklet kamyonete çarptı, 18 yaşındaki sürücü hastanede öldü

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Çorum\'da motosiklet kamyonete çarptı, 18 yaşındaki sürücü hastanede öldü
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Çorum Gazi Caddesi'nde devrilen motosiklet, önünde seyreden kamyonete çarptı. Ağır yaralanan 18 yaşındaki sürücü özel hastanede kurtarılamadı, kamyonet sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

D.A. (18) idaresindeki 06 FGB 918 plakalı motosiklet, Gazi Caddesi Yunus Emre Parkı karşısında devrildi.

Sürüklenen motosiklet, önünde seyreden K.E. (62) yönetimindeki 19 ACB 310 plakalı kamyonete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü K.E. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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