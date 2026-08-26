Çorum'da Motosiklet Kazası: Yaya Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Motosiklet Kazası: Yaya Yaralı

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Çorum'da yolun karşısına geçerken motosiklet çarpan yaya hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu yaralanan yaya, hastanede tedavi altına alındı.

Turan C. idaresindeki 19 AEA 352 plakalı motosiklet, Gazi Caddesi Saat Kulesi civarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet P'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Motosiklet Kazası: Yaya Yaralı - Son Dakika

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