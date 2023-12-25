21:17 • •
Çorum'da odun keserken hızar motorunu kaydıran kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Eskikaradona Köyü'nde yaşayan Abdullah Y.(40), evinin önündeki odunları keserken hızar motorunun kayması sonucu başından yaralandı.
Yakınlarının ihbarı üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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