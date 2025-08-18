Çorum\'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çorum'un Çalyayla köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Cıllık mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da traktör ve iş makineleriyle destek veriyor.
