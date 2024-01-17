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Çorum'da otomobilin çelik bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da otomobilin çelik bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Çorum'da Ulukavak Mahallesi İskilip kara yolu köprülü kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, M.Ç. (26) idaresindeki otomobil çelik bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile 5 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi F.Ç. (22) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince müdahale edildikten sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çorum\'da otomobilin çelik bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
17.01.2024 - 18:29,
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Çorum'da otomobilin çelik bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ulukavak Mahallesi İskilip kara yolu köprülü kavşağı mevkisinde M.Ç. (26) idaresindeki 19 ADZ 582 plakalı otomobil bağlantı noktasında bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile 5 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi F.Ç. (22) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum'da otomobilin çelik bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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