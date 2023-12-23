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Çorum'da park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

Çorum-İskilip kara yolunda park halindeki otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Çorum\'da park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı
23.12.2023 - 00:49,
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Çorum'da park halindeki otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Ertuğrul T. idaresindeki 05 AU 901 plakalı hafif ticari araç, Çorum- İskilip kara yolunun 5'inci kilometresinde Ferhat K'nin yakıtının bitmesi nedeniyle yol kenarına park ettiği 19 LK 608 plakalı otomobiline çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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