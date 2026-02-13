Çorum'da Sağlık Evleri Yenilendi - Son Dakika
Çorum'da Sağlık Evleri Yenilendi

13.02.2026 17:30
Çorum'daki 7 sağlıkevi onarılarak yeniden hizmet vermeye başladı, sağlık hizmetleri iyileştirildi.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğünce köylerde bulunan 7 sağlıkevi, fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla onarıldıktan sonra yeniden hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kuşçalı, Yavu, Feruz, Aşağı Fındıklı, İncesu, Karaburun ve Karahacip köylerindeki sağlıkevi binalarında kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Fiziki altyapısı güçlendirilen, iç ve dış cephelerde bakım, onarım ve boya işlemleri yapılan, elektrik ve su tesisatları yenilenen ve hizmet alanları daha işlevsel hale getirilen sağlıkevlerinin yeniden hizmet vermeye başladığı aktarılan açıklamada, "Yenileme çalışmalarıyla vatandaşlar sağlık hizmetlerine daha hızlı ve konforlu şekilde erişecek. Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine yerinde ve etkin erişimini sağlamak önceliklerimiz arasında yer almakta olup, bu doğrultuda sürdürülen yatırımlarımız planlı ve kararlı bir şekilde devam etmektedir. Sağlık hizmet sunumunda memnuniyet düzeyini artırmak, hizmet kalitesini sürdürülebilir kılmak ve toplum sağlığını korumak temel hedeflerimizdir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Çorum, Son Dakika

