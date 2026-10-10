Çorum'da şehit Astsubay Dokumacı için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Çorum'da şehit Astsubay Dokumacı için mevlit okutuldu

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Çorum'un İskilip ilçesinde, Ağrı'da 2020 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı için ölüm yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi???????.

Çorum'un İskilip ilçesinde, Ağrı'da 2020 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı için ölüm yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi???????.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, programa Vali Ali Çalgan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ile vatandaşlar katıldı.

Programın ardından Vali Çalgan ve beraberindekiler, şehit Emre Dokumacı ile diğer şehitlerin Hacıkarani Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum'da şehit Astsubay Dokumacı için mevlit okutuldu - Son Dakika
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