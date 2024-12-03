Çorum\'da Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama

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Çorum'da bir iş yerine silahla ateş ettikten sonra hafif ticari araçla kaçmaya çalışan ve polis kovalamacasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde K.K'ye ait iş yerine tüfekle ateş edildiği ihbarının ardından bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Şüphelilerin, 55 SN 531 plakalı araçla olay yerinden uzaklaştığı bilgisi üzerine takibe alınan araç, polis kovalamacasıyla durduruldu.

Araçta bulunan H.Z, A.Ç. ve Y.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Araçtaki aramada, ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Zanlılar polis merkezine götürüldü, araç çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Z. tutuklandı, A.Ç. ve Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, iş yeri sahibi ile alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.