Çorum'un Osmancık ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Çorum'un Osmancık ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı

Çorum\'un Osmancık ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Hatice G. isimli kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Hatice G, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

20.03.2024 15:14
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Çorum'un Osmancık ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yukarı Zeytin Kümeevleri'ndeki ikametinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hatice G. (70), sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Hatice G, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'un Osmancık ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'un Osmancık ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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