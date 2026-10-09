Çorum'da teknoloji eğitimi 20 eğitim kurumuna 21 yatırımla güçlenecek

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, 20 eğitim kurumuna yapılacak 21 teknoloji yatırımıyla kentteki teknoloji eğitiminin altyapısının güçlendirileceğini bildirdi.

Çağlar, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca Çorum'da 14 bilişim teknolojileri laboratuvarı ile 3 yenilikçi sınıf ve birer akıllı sınıf, dijital moda tasarım atölyesi, dijital grafik tasarım atölyesi ve dijital sanat atölyesi kurulacağını belirtti.

Bu yatırımlarla öğrencilerin yalnızca teknolojiyi kullanan değil araştıran, tasarlayan, üreten ve geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanacağını vurgulayan Çağlar, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda bilgi ve beceriyi değerlerle buluşturan eğitim anlayışımızla öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini destekleyen, yenilikçi ve üretim odaklı öğrenme ortamları oluşturuyoruz. Bugünün öğrencileri, yarının bilim insanları, mühendisleri, tasarımcıları ve teknoloji üreticileri. Eğitimden teknolojiye, teknolojiden geleceğe uzanan güçlü bir yolculukla Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunacak nesiller yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.