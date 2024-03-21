Çorum\'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda Milli Sporcular 17 Madalya Kazandı

Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın (Trisome Oyunları) ilk gününde milli sporcular, 6 altın, 8 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı. Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda özel milli judocuların bireysel müsabakaları gerçekleştirildi. Milli sporcular altın, gümüş ve bronz madalyaların sahibi oldu. Ayrıca yüzme ve masa tenisi branşlarında da milli sporcular başarılı performans sergiledi.