Çorum'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorum\'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorum-İskilip kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, İsmail Ş. idaresindeki otomobil ile Mesut E'nin kullandığı tır çarpıştı. Kazada Fatma Ş, Ramazan Ş. ve İsmail Ş. yaralandı. Yaralılar, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve ardından bazıları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

21.03.2024 21:59  Güncelleme: 21:59
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Çorum'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İsmail Ş. idaresindeki 38 ZS 139 plakalı otomobil, Çorum- İskilip kara yolunun 10'uncu kilometresinde Mesut E'nin kullandığı 34 HKJ 272 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Fatma Ş, Ramazan Ş. ve İsmail Ş. yaralandı.

Yaralılar İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Fatma Ş. ve Ramazan Ş, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika

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