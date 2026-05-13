Çorum\'da Tüfekle Ateş Açıldı

Çorum'da bir binanın bahçesinde tüfekle ateş edilmesi üzerine polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Bahar 18. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın bahçesinde tüfekle rastgele ateş edildiği ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, binanın bahçesinde boş kovanlar bulundu.

Ayrıca bina önünde park halindeki bir otomobilin kapıları ve koltuğu ile binanın birinci katındaki dairede kan lekeleri tespit edildi.

Olayla ilgili herhangi bir yaralıya ulaşılamazken, polis ekipleri olay yerinden ayrılan aracın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.