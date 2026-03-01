Çorum'da yanan cip kullanılamaz hale geldi.

Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 39. Sokak'ta bir iş yerinin önünde park halinde bulunan cipte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının kundaklama nedeniyle çıkmış olabileceği iddiasıyla polis ekiplerince inceleme başlatıldı.