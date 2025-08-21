Çorum'da Yeşilay Yaz Okulu Sona Erdi - Son Dakika
Çorum'da Yeşilay Yaz Okulu Sona Erdi

21.08.2025 21:13
Yeşilay Çorum Şubesi, 8-11 yaş arası 17 çocuğa bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi.

Yeşilay Çorum Şubesince düzenlenen 3 günlük yaz okulu sona erdi.

Şube merkezinde düzenlenen yaz okulunda 8-11 yaş arasındaki 17 çocuğa bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Öğrenciler 3 gün eğitimin ardından gönüllüler ve eğitimcilerle vedalaştı.

Çorum Yeşilay Şube Başkanı Yardımcısı Ahmet Çek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilay Genel Merkezi tarafından 81 ildeki 120 şubede düzenlenen yaz okulu kapsamında Çorum'da etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Eğitimde drama, sanat etkinlikleri, spor etkinlikleri, Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tanıtımının gerçekleştiğini ifade eden Çek, "Bununla beraber çocukların mutlu olabilecekleri ve zaman geçirebilmeleri için elimizden gelen her şeyi yaptık. Yeşilay gönüllülerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız çok ciddi destek oldu. Öğrencilerimizin sosyal sportif ve sanatsal etkinliklerle iç içe olmasını bekliyorduk, bu konuda da çok mutlu bir öğrenci kadrosu gördük." dedi.

Kızını yaz okuluna gönderen Sümeyye Coşkun ise programdan memnun kaldıklarını anlattı.

Yeşilay'a teşekkür eden Coşkun, "Kızımız yaz okulu programına katıldı, çok memnun kaldık. Hocalarımız çocuklarla çok güzel ilgilendiler. Buraya başvurmamızın asıl sebebi kızımızın internet, telefon gibi bağımlılıklardan uzaklaşmasını sağlamaktı. Program sayesinde bu etkiyi gözlemledik." ifadelerini kullandı.

Emine Kara ise 9 yaşındaki oğlunun 3 bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçli olmasını istediğini belirterek, "Oğlum şu anda küçük ama ilerleyen yıllarda daha doğru ortamlarda bulunmasını, yanlış alışkanlıklardan uzak durmasını istediğim için bu tür faaliyetlere katılmasını önemsiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

