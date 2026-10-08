Çorum Dodurga\'da traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Çorum Dodurga'da traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Dodurga ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çorum'un Dodurga ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
H.S. idaresindeki 19 KL 124 plakalı otomobil, Çorum-Dodurga kara yolu Oğuzlar kavşağında S.İ'nin kullandığı 19 AFM 011 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan H.S. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?