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Çorum İskilip Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında 708 bebeğin ailesine hediye verdi - Son Dakika
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Çorum İskilip Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında 708 bebeğin ailesine hediye verdi

Çorum'un İskilip Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında dünyaya gelen 708 bebeğin ailesine doğum hediyesi verdi. Belediye Başkanı Ali Sülük'ün eşi Selma Sülük, doğum yapan anneleri ziyaret ederek bebek bakım seti hediye etti. Proje kapsamında şimdiye kadar 175 bebeğin ailesine ulaşıldı.

Çorum İskilip Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında 708 bebeğin ailesine hediye verdi
26.12.2023 - 15:02,
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Çorum'un İskilip Belediyesince "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında dünyaya gelen 708 bebeğin ailesine doğum hediyesi verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçede doğan bebeklerin ailesine hediye vermek amacıyla hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek Projesi"nin devam ettiği belirtildi.

Proje kapsamında Belediye Başkanı Ali Sülük'ün eşi Selma Sülük'ün doğum yapan anneleri ziyaret ettiği, ziyaretlerde ailelere bebek bakım seti hediye edildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Belediye Başkanı Sülük, belediye bünyesinde hizmet veren Hilal Masa aracılığıyla 2023'te tespit edilen 175 bebeğin ailesine ulaştıklarını belirtti.

Sosyal belediyecilik alanında çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Sülük, "Projemizin başlangıcından bu zamana 708 miniğimizin hayatına dokunduk. Geleceğimizin güvencesi evlatlarımıza Allah'tan sağlıklı, mutlu ve başarılı bir gelecek diliyorum. Projemiz kapsamında çaba sarf eden herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Çorum İskilip Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında 708 bebeğin ailesine hediye verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum İskilip Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında 708 bebeğin ailesine hediye verdi - Son Dakika
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