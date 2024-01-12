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Çorum İskilip'te Mutfak Tüpü Patlaması: 1 Yaralı - Son Dakika
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Çorum İskilip'te Mutfak Tüpü Patlaması: 1 Yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde bir evde meydana gelen mutfak tüpü patlaması sonucunda 1 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlama nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

Çorum İskilip\'te Mutfak Tüpü Patlaması: 1 Yaralı
12.01.2024 - 00:07,  Güncelleme: 00:09
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Çorum'un İskilip ilçesinde mutfak tüpünün patlaması nedeniyle yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Erenler Mahallesi'nde Şuayip Vural'a ait evdeki mutfak tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

İhbar üzerine eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce evden yaralı halde çıkarılan Vural, ambulansla kaldırıldığı İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Patlama nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA
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