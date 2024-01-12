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Çorum'un İskilip ilçesinde mutfak tüpünün patlaması nedeniyle yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Erenler Mahallesi'nde Şuayip Vural'a ait evdeki mutfak tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
İhbar üzerine eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce evden yaralı halde çıkarılan Vural, ambulansla kaldırıldığı İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Patlama nedeniyle evde maddi hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Çorum İskilip'te Mutfak Tüpü Patlaması: 1 Yaralı - Son Dakika