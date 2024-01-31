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Çorum Jandarma Komutanlığı Geçen Yılın Yüzde 96'sını Aydınlattı - Son Dakika
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Çorum Jandarma Komutanlığı Geçen Yılın Yüzde 96'sını Aydınlattı

Çorum Jandarma Komutanlığı Geçen Yılın Yüzde 96\'sını Aydınlattı

Çorum Jandarma Komutanlığı, geçen yıl 2 bin 406 olayın yüzde 96'sını aydınlattı. Ayrıca, 6 kasten öldürme ve 333 kasten yaralama olayının tamamı aydınlatılarak 3 bin 536 şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı. Yapılan yol kontrolleri ve huzur uygulamalarında ise 65 tabanca, 82 av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca ve 922 mühimmat ele geçirildi. Toplamda 167 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca, JASAT timleri ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından 1794 zanlı yakalandı.

31.01.2024 14:19  Güncelleme: 14:21
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Çorum Jandarma Komutanlığınca geçen yıl 2 bin 406 olayın yüzde 96'sını aydınlattığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının kırsal bölgelerde emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla görevini yerine getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Kişilere, mal varlığına, topluma, millete ve devlete karşı işlenen 2 bin 406 olayın yüzde 96'sı aydınlatılmış, 6 kasten öldürme ve 333 kasten yaralama olayının tamamı aydınlatılarak 3 bin 536 şahıs hakkında adli soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Asayiş olaylarının yanı sıra düzenlenen yol kontrolleri ve huzur uygulamalarında 65 tabanca, 82 av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca ve 922 mühimmat yakalandığı da vurgulanan açıklamada, 167 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldığı aktarıldı.

JASAT timleri ile ilçe jandarma komutanlıklarınca çeşitli suçlardan aranan 1794 zanlının yakalandığının altı çizilen açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Jandarma, JASAT, Çorum, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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