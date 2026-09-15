Çorum Oğuzlar'da örtü yangını yapay zeka destekli uydu sistemiyle büyümeden söndürüldü
Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, belediyenin yapay zeka destekli uydu tabanlı yangın takip sistemi tarafından kısa sürede tespit edildi. Sistemin konumu takip ekranına düşürmesinin ardından yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını erken müdahaleyle büyümeden söndürdü.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan örtü yangını, yapay zeka destekli uydu sistemi tarafından tespit edilerek kısa sürede söndürüldü.
İlçeye bağlı Çarşı Mahallesi'nde örtü yangını çıktı. Yangın, Oğuzlar Belediyesi tarafından kullanılan yapay zeka destekli uydu tabanlı yangın takip sistemi tarafından kısa sürede tespit edildi.
Sistem üzerinden yangının konumunun Oğuzlar Belediyesinin takip ekranına düşmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin erken müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA
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