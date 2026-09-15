Çorum Oğuzlar'da örtü yangını yapay zeka destekli uydu sistemiyle büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Çorum Oğuzlar'da örtü yangını yapay zeka destekli uydu sistemiyle büyümeden söndürüldü

Çorum Oğuzlar\'da örtü yangını yapay zeka destekli uydu sistemiyle büyümeden söndürüldü
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Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, belediyenin yapay zeka destekli uydu tabanlı yangın takip sistemi tarafından kısa sürede tespit edildi. Sistemin konumu takip ekranına düşürmesinin ardından yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını erken müdahaleyle büyümeden söndürdü.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan örtü yangını, yapay zeka destekli uydu sistemi tarafından tespit edilerek kısa sürede söndürüldü.

İlçeye bağlı Çarşı Mahallesi'nde örtü yangını çıktı. Yangın, Oğuzlar Belediyesi tarafından kullanılan yapay zeka destekli uydu tabanlı yangın takip sistemi tarafından kısa sürede tespit edildi.

Sistem üzerinden yangının konumunun Oğuzlar Belediyesinin takip ekranına düşmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin erken müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum Oğuzlar'da örtü yangını yapay zeka destekli uydu sistemiyle büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Oğuzlar'da örtü yangını yapay zeka destekli uydu sistemiyle büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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